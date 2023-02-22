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Англия
22 февраля 2023, 11:20 | Обновлено 22 февраля 2023, 11:27
3251
5

Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы

Судьба Юргена решится после ответного матча с «Реалом»

22 февраля 2023, 11:20 | Обновлено 22 февраля 2023, 11:27
3251
5
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» нашел замену немецкому наставнику главной команды Юргену Клоппу.

Дело в том, что сезона 2022/23 для мерсисайдцев складывается не очень. В АПЛ «Ливерпуль» занимает 8-е место, с Кубка Англии и с Кубка английской лиги вылетел, а вчера, 21 февраля, разгромно уступил на своем поле «Реалу» со счетом 2:5.

Как сообщает CaughOffside, «Ливерпуль» уже выбрал кандидата на замену 55-летему тренеру. Им стал Юлиан Нагельсманн, у которого сейчас действующий контракт с «Баварией» до 2026 года.

По информации источника, судьба Клоппа в «Ливерпуле» решится после ответного матча ЛЧ с «Реалом».

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Ливерпуль Юрген Клопп Юлиан Нагельсманн Бавария назначение тренера
Источник Caughtoffside
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Комментарии 5
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Виктор Войцеховский
Баварию на Ливер менять. Сейчас? Это даже не смешно. К тому же там неустойка будет с город Ливерпуль в целом
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+3
acfred
Кряква - нашо Нагельсману лишати Баварію? гроші ? Ліверпуль шукатиме кращий варіант - Почетіно можливо - думаю він не проти повернутись в АПЛ.
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+2
Leon LeGa
Да уж не часто так сильно зашатался стул под Клоппом...Уже и не упомнить выгоняли ли его когда-то? 
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+1
Максим Колісник
Я всеодно не думаю що Клоппа варто міняти. Треба дати ще один сезон.
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+1
Al1515
Ему неуютно в Баварии .старые боссы брюзжат вечно недовольные 
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0
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