Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» нашел замену немецкому наставнику главной команды Юргену Клоппу.

Дело в том, что сезона 2022/23 для мерсисайдцев складывается не очень. В АПЛ «Ливерпуль» занимает 8-е место, с Кубка Англии и с Кубка английской лиги вылетел, а вчера, 21 февраля, разгромно уступил на своем поле «Реалу» со счетом 2:5.

Как сообщает CaughOffside, «Ливерпуль» уже выбрал кандидата на замену 55-летему тренеру. Им стал Юлиан Нагельсманн, у которого сейчас действующий контракт с «Баварией» до 2026 года.

По информации источника, судьба Клоппа в «Ливерпуле» решится после ответного матча ЛЧ с «Реалом».