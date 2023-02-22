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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 10:59 | Обновлено 22 февраля 2023, 11:06
170
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Перед стартом в 1/8 финала мы полны уверенности»

Наставник «Интера» – о предстоящем матче с «Порту»

22 февраля 2023, 10:59 | Обновлено 22 февраля 2023, 11:06
170
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Перед стартом в 1/8 финала мы полны уверенности»
УЕФА. Симоне Индзаги

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от противостояния против португальского «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Со стартовым составом еще не определились. Есть сомнения не только по атаке, но и по полузащите и защите. Работа тренера - выбрать состав, исходя из того, что лучше для команды.

Перед стартом в 1/8 финала мы полны уверенности. Это было невероятное путешествие. Мы вышли из тяжелейшей группы: на бумаге никто не хотел попасть в компанию к «Барселоне» и «Баварии». Сержиу Консейсау хорошо организовал «Порту» и проделал отличную работу. Это очень сильная команда», - сказал Индзаги.

Первый матч между «Интером» и «Порту» состоится 22 февраля в Милане. Начало в 22:00 по Киеву.

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Симоне Индзаги Интер Милан Лига чемпионов Порту Интер - Порту
Источник УЕФА
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