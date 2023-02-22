Сержиу КОНСЕЙСАУ: «На поле играют не деньги»

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от противостояния с итальянским «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Клубу не из числа так называемой большой пятерки нелегко выиграть Лигу чемпионов. Последний раз такое удавалось именно «Порту», но с тех пор прошло уже почти 20 лет. Это очень трудно, не скажу, что невозможно, но определенно непросто.

С 2006 года только «Бавария» опередила «Порту» по числу завоеванных трофеев на внутренней и международной арене. Возможно, мы с «Брюгге» - самые бедные клубы среди всех участников 1/8 финала, но на поле играют не деньги.

«Интер» - сильная команда, в составе которой множество великолепных футболистов, привыкших играть на высоком уровне из недели в неделю. Серия А - один из самых конкурентных чемпионатов в мире. Однако мы также знаем о своих сильных индивидуальных и командных качествах», - сказал Консейсау.

Первый матч между «Интером» и «Порту» состоится 22 февраля в Милане. Начало в 22:00 по Киеву.