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  4. Сержиу КОНСЕЙСАУ: «На поле играют не деньги»
Лига чемпионов
22 февраля 2023, 10:19 |
266
0

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «На поле играют не деньги»

Наставник «Порту» – о предстоящем старте в плей-офф Лиги чемпионов

22 февраля 2023, 10:19 |
266
0
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «На поле играют не деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от противостояния с итальянским «Интером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Клубу не из числа так называемой большой пятерки нелегко выиграть Лигу чемпионов. Последний раз такое удавалось именно «Порту», но с тех пор прошло уже почти 20 лет. Это очень трудно, не скажу, что невозможно, но определенно непросто.

С 2006 года только «Бавария» опередила «Порту» по числу завоеванных трофеев на внутренней и международной арене. Возможно, мы с «Брюгге» - самые бедные клубы среди всех участников 1/8 финала, но на поле играют не деньги.

«Интер» - сильная команда, в составе которой множество великолепных футболистов, привыкших играть на высоком уровне из недели в неделю. Серия А - один из самых конкурентных чемпионатов в мире. Однако мы также знаем о своих сильных индивидуальных и командных качествах», - сказал Консейсау.

Первый матч между «Интером» и «Порту» состоится 22 февраля в Милане. Начало в 22:00 по Киеву.

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Сержиу Консейсау Порту Лига чемпионов Интер Милан
Источник УЕФА
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