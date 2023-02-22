Не Хвича и не Осимхен. Назван лучший игрок матча ЛЧ Айнтрахт – Наполи

Во вторник, 21 февраля, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» из Франкфурта и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянского клуба.

После поединка в традиционном порядке был назван лучший игрок матча. Им стал Ирвинг Лосано, который в этот раз был лучше звезд своей команды Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена.

На счету Лосано одна голевая передача на Осимхена на 40-й минуте игры.

27-летний мексиканский форвард дважды бил в направлении чужих ворот (1 точный удар), сделал 41 касание мяча, имел 71% точных передач (15 из 21), и 100% удачных действий в дриблинге (4 из 4).