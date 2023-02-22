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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 08:34 |
109
0

Где и когда смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов Интер – Порту

Поединок состоится 22 февраля в 22:00 по Киеву

22 февраля 2023, 08:34 |
109
0
Где и когда смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов Интер – Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля на «Джузеппе Меацца» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Порту».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Все личные встречи пришлись на 2005-й год, и Лигу чемпионов. «Интер» прошел весной в 1/8 финала (1:1, 3:1), после чего осенью, в группе, стороны обменялись домашними победами.

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Источник Sport.ua
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