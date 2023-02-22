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  4. ГЛАСНЕР: «Шансы пройти дальше у Айнтрахта невелики, но они все же есть»
Германия
22 февраля 2023, 06:34 | Обновлено 22 февраля 2023, 06:57
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ГЛАСНЕР: «Шансы пройти дальше у Айнтрахта невелики, но они все же есть»

Главный тренер «Айнтрахта»​​​​​​​ прокомментировал поражение в ЛЧ от «Наполи»

22 февраля 2023, 06:34 | Обновлено 22 февраля 2023, 06:57
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ГЛАСНЕР: «Шансы пройти дальше у Айнтрахта невелики, но они все же есть»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Наполи» (0:2):

«Они провели очень хорошие 20-25 минут и выжали максимум из них, а мы допустили слишком много ошибок по ходу этого отрезка. Затем нам стало очень тяжело, особенно после того, как мы остались вдесятером.

При таких обстоятельствах поражение 0:2 – не такой уж плохой результат. Мы все еще можем пройти дальше. Шансы невелики, но они все же есть.

Мы просто должны меньше ошибаться. Но на гостевой матч мы не поедем как туристы. Если забьем первыми и поведем в счете, то они, возможно, занервничают, и при таком развитии событий у нас появится шанс».

Полузащитник Айнтрахта Марио Гетце:

«Мы все перепробовали. Но матч складывался не в нашу пользу. Мы получили красную карточку, и все после этого пошло по наклонной. Мы уступали 0:1 и к тому же остались в меньшинстве».

Защитник Айнтрахта Филипп Макс:

«Нам было трудно строить атаки – они очень быстро отнимали у нас мяч. Но наша команда уже не раз демонстрировала, как здорово мы можем играть в гостях. Болельщики – наш 12-й игрок на поле. Мы отправимся в Неаполь с большой группой поддержки».

Защитник Айнтрахта Аурелио Бута:

«Мы хорошо начали, но это был не наш вечер. Старались, делали все возможное, но этого не хватило. Постараемся выиграть следующий матч и хорошо потренироваться, чтобы добиться желаемого результата».

Нападающий Айнтрахта Йеспер Линдстрем:

«Я хочу извиниться перед болельщиками за то, что мы не смогли сыграть лучше сегодня. Было тяжело. Наполи – одна из лучших команд в Европе прямо сейчас. Они уверены в себе и почти не проигрывают».

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Наполи Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Айнтрахт - Наполи Оливер Гласнер Марио Гетце Филипп Макс Аурелио Бута Йеспер Линдстрем
Источник УЕФА
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