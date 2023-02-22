ДЖЕРРАРД: «Ливерпуль, пропустив 5 мячей, должен с этим разбираться»

Экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард, капитан команды в победном финале ЛЧ-2004/05, прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:5):

«Вот где настоящая проверка. «Ливерпуль» идеально начал, но после этого «Реал» вошел в игру и доминировал над ним.

В любой команде, пропустившей пять мячей, нужно разбираться с происшедшим. Предстоит немного покопаться в себе.

Мы говорим об истинном величии. Модрич и Бензема, например, выступают на совершенно другом уровне, чем большинство других игроков».