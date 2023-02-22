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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 04:23 | Обновлено 22 февраля 2023, 04:37
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0

ДЖЕРРАРД: «Ливерпуль, пропустив 5 мячей, должен с этим разбираться»

Экс-игрок «Ливерпуля» прокомментировал поражение в матче ЛЧ против «Реала»

22 февраля 2023, 04:23 | Обновлено 22 февраля 2023, 04:37
25
0
ДЖЕРРАРД: «Ливерпуль, пропустив 5 мячей, должен с этим разбираться»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард, капитан команды в победном финале ЛЧ-2004/05, прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:5):

«Вот где настоящая проверка. «Ливерпуль» идеально начал, но после этого «Реал» вошел в игру и доминировал над ним.

В любой команде, пропустившей пять мячей, нужно разбираться с происшедшим. Предстоит немного покопаться в себе.

Мы говорим об истинном величии. Модрич и Бензема, например, выступают на совершенно другом уровне, чем большинство других игроков».

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Стивен Джеррард
Источник УЕФА
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