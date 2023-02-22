БЕНЗЕМА: «После 15 минут показали настоящий Реал. Хотим снова выиграть ЛЧ»

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (5:2):

«Когда ты знаешь, что это крайне важный матч, и проигрываешь 0:2, то хочешь большего. Гол может изменить любой матч, и сегодня это произошло благодаря Винисиусу Жуниору.

Да, мы начали неудачно. Знали, что болельщики на Энфилде будут давить на нас, но после тех 15 минут мы увидели настоящий «Реал». Играть в футбол на таком уровне непросто. Они начали лучше нас, но это был большой матч, и мы были к нему готовы.

Мы играли с душой, забивали голы. Мы снова хотим выиграть эту Лигу чемпионов. И в результате получился матч, в котором удовольствие получили и те, кто играл, и те, кто смотрел.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, собравшихся сегодня на трибунах, они были нашим 12-м игроком весь вечер. Они будут нужны нам снова в ответном матче. Нам нужно провести отличный матч и на Бернабеу».