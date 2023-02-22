КУРТУА: «На старте матча нам немного не повезло, потому что я облажался»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (5:2):

«Я впервые играю в Лиге чемпионов на «Энфилде» при зрителях, и то, что болельщики «Ливерпуля» аплодировали Луке Модричу и Кариму Бензема, лишь доказывает, что эти люди умеют ценить парней, которые являются великими игроками.

Со вторым голом «Ливерпуля» нам немного не повезло, потому что я облажался. Вроде контролировал мяч и хотел сразу же отдать пас. Но потом увидел, что Салах остановился, и попытался перевести мяч на правую ногу, но он отскочил от моего колена!»