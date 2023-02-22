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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 03:23 | Обновлено 22 февраля 2023, 03:41
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1

КУРТУА: «На старте матча нам немного не повезло, потому что я облажался»

Вратарь «Реала» прокомментировал победу в матче ЛЧ над «Ливерпулем»

22 февраля 2023, 03:23 | Обновлено 22 февраля 2023, 03:41
190
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КУРТУА: «На старте матча нам немного не повезло, потому что я облажался»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (5:2):

«Я впервые играю в Лиге чемпионов на «Энфилде» при зрителях, и то, что болельщики «Ливерпуля» аплодировали Луке Модричу и Кариму Бензема, лишь доказывает, что эти люди умеют ценить парней, которые являются великими игроками.

Со вторым голом «Ливерпуля» нам немного не повезло, потому что я облажался. Вроде контролировал мяч и хотел сразу же отдать пас. Но потом увидел, что Салах остановился, и попытался перевести мяч на правую ногу, но он отскочил от моего колена!»

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Тибо Куртуа
Источник Sport.ua
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