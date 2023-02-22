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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 03:05 | Обновлено 22 февраля 2023, 03:23
72
0

ХЕНДЕРСОН: «Нам не повезло, что мы ушли на перерыв при равном счете»

Капитан «Ливерпуля» прокомментировал поражение в матче ЛЧ против «Реала»

22 февраля 2023, 03:05 | Обновлено 22 февраля 2023, 03:23
72
0
ХЕНДЕРСОН: «Нам не повезло, что мы ушли на перерыв при равном счете»
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:5):

«Трудно подводить итоги сразу после такой игры. Большую часть первого тайма мы играли хорошо, и нам не повезло, что мы ушли на перерыв при равном счете. Мы допустили слишком много ошибок. Сегодня «Реал» наказывал нас за каждую из них.

Мы все же хорошо провели первый тайм. Мы были на высоте и создали несколько хороших моментов. Был хороший шанс при счете 2:0, но мяч вынесли почти с линии. Если бы там был гол, это стало бы важным моментом. Второй гол в наши ворота, понятое дело, был следствием ошибки. Третий гол нас расстроил, и именно тогда наша игра расклеилась».

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Джордан Хендерсон
Источник УЕФА
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