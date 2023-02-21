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Англия
21 февраля 2023, 23:15 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:27
848
0

ВИДЕО. Домашняя заготовка, или как Модрич с Милитао разобрали Ливерпуль

На 47-й минуте матча «Реал» забил третий гол «Ливерпулю»

21 февраля 2023, 23:15 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:27
848
0
ВИДЕО. Домашняя заготовка, или как Модрич с Милитао разобрали Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Во вторник, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Энфилд».

На 4-й минуте поединка после шикарной передачи Мохамеда Салаха гол забил Дарвин Нуньес. Спустя 10 минут Тибо Куртуа привез гол. Салах перехватил мяч у бельгийского голкипера и увеличил преимущество «Ливерпуля», забив в пустые ворота. На 21-й минуте поединка Винисиус Жуниор благодаря невероятной закрутки мяча сократил отставание от «Ливерпуля».

На 36-й минуте поединка Алиссон решил повторить «подвиг» Куртуа. Он ошибся во время передачи, мяч попал в Винисиуса и отскочил в ворота «Ливерпуля».

В начале второго тайма «Реал» забил 3-й гол в ворота «Ливерпуля» после отличной комбинации Модрича и Милитао. Хорват подал со штрафного на бразильского защитника, который оторвался от игроков «Ливерпуля» и четко пробил в правый угол ворот.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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