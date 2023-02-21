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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 22:43 | Обновлено 21 февраля 2023, 22:49
1704
0

ВИДЕО. Что с голкиперами? Алиссон ошибся, Вини сделал дубль в ворота Ливера

Ужасная ошибка вратаря английской команды на 36-й минуте

21 февраля 2023, 22:43 | Обновлено 21 февраля 2023, 22:49
1704
0
ВИДЕО. Что с голкиперами? Алиссон ошибся, Вини сделал дубль в ворота Ливера
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Во вторник, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Энфилд».

На 4-й минуте поединка после шикарной передачи Мохамеда Салаха гол забил Дарвин Нуньес. Спустя 10 минут Тибо Куртуа привез гол. Салах перехватил мяч у бельгийского голкипера и увеличил преимущество «Ливерпуля», забив в пустые ворота. На 21-й минуте поединка Винисиус Жуниор благодаря невероятной закрутки мяча сократил отставание от «Ливерпуля».

На 36-й минуте поединка Алиссон решил повторить «подвиг» Куртуа. Он ошибся во время передачи, мяч попал в Винисиуса и отскочил в ворота «Ливерпуля».

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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