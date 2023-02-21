ВИДЕО. Великолепная закрутка Вини. Реал сократил отставание от Ливерпуля
Бразильский вингер забил на 21-й минуте
Во вторник, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал».
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Поединок проходит на стадионе «Энфилд».
На 4-й минуте поединка после шикарной передачи Мохамеда Салаха гол забил Дарвин Нуньес. Спустя 10 минут Тибо Куртуа привез гол. Салах перехватил мяч у бельгийского голкипера и увеличил преимущество «Ливерпуля», забив в пустые ворота. На 21-й минуте поединка Винисиус Жуниор благодаря невероятной закрутки мяча сократил отставание от «Ливерпуля».
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
⚽ 21' | 2-1 | ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @vinijr!!!#UCL | #FIFA23 pic.twitter.com/5rqsVpWjmm— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 21, 2023
☝️ @vinijr #UCL pic.twitter.com/7NCYcYPtBF— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 21, 2023
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