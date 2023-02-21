Минус один кандидат. Экс-тренер шпор и ПСЖ отказался возглавить Челси

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино отказался возглавить лондонский футбольный клуб «Челси».

Как сообщает 90min, руководство «пенсионеров» связалось с Почеттино для того, чтоб предложить ему пост главного тренера команды, однако Маурисио ответил отказом.

По информации источника, причиной отклонения предложения стало то, что Почеттино хочет вернуться к тренерской деятельности только при соответствующих и правильных условиях.

Сейчас наставником «Челси» является Грэм Поттер, однако результаты команды далеко не самые лучшие. «Пенсионеры» находятся на 10-м месте в таблице АПЛ, вылетели с Кубка Англии и Кубка англиской лиги, а также проиграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссии Д».

По имеющийся информации, президент клуба Тодд Боэли доверяет Грэму Поттеру и дает ему время для того, чтоб вернуть доверие фанатов клуба. Но также Поттеру уже ищется замена. Почеттино был одним из кандидатов. Также «Челси» заинтересован в услугах Брендена Роджерса, Луиса Энрике и Зинедина Зидана.

За свою карьеру 50-летний Почеттино возглавлял «Эспаньол», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «ПСЖ». Сейчас у Маурисио нет работы.