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  4. Минус один кандидат. Экс-тренер шпор и ПСЖ отказался возглавить Челси
Англия
21 февраля 2023, 21:21 |
2424
3

Минус один кандидат. Экс-тренер шпор и ПСЖ отказался возглавить Челси

Маурисио Почеттино не согласился заменить Грэма Поттера на посту наставника «синих»

21 февраля 2023, 21:21 |
2424
3
Минус один кандидат. Экс-тренер шпор и ПСЖ отказался возглавить Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино отказался возглавить лондонский футбольный клуб «Челси».

Как сообщает 90min, руководство «пенсионеров» связалось с Почеттино для того, чтоб предложить ему пост главного тренера команды, однако Маурисио ответил отказом.

По информации источника, причиной отклонения предложения стало то, что Почеттино хочет вернуться к тренерской деятельности только при соответствующих и правильных условиях.

Сейчас наставником «Челси» является Грэм Поттер, однако результаты команды далеко не самые лучшие. «Пенсионеры» находятся на 10-м месте в таблице АПЛ, вылетели с Кубка Англии и Кубка англиской лиги, а также проиграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссии Д».

По имеющийся информации, президент клуба Тодд Боэли доверяет Грэму Поттеру и дает ему время для того, чтоб вернуть доверие фанатов клуба. Но также Поттеру уже ищется замена. Почеттино был одним из кандидатов. Также «Челси» заинтересован в услугах Брендена Роджерса, Луиса Энрике и Зинедина Зидана.

За свою карьеру 50-летний Почеттино возглавлял «Эспаньол», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «ПСЖ». Сейчас у Маурисио нет работы.

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Маурисио Почеттино Челси назначение тренера Грэм Поттер Тодд Боэли Тоттенхэм ПСЖ
Источник 90min
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Комментарии 3
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Mike000000
С такими потенциальными кандитатами уж лучше Поттера до конца сезона оставить.Сезон в любом случае потерян.А летом возможно и нормальные тренеры будут свободны.
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0
bzzzzzz
Роджерса норм вариант до конца сезона, он вроде шарит АПЛ. А там надо искать.
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0
GloryUkraine
Якщо Почеттіно відмовився, то залишився Роджерс. Луїс Енріке слабенький тренер і він не для АПЛ, а Зідан  якщо не повернеться в Реал, то буде чекати на збірну Франціі. Більше ніде у нього нічого не вийде.
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0
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