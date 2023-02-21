Минус один кандидат. Экс-тренер шпор и ПСЖ отказался возглавить Челси
Маурисио Почеттино не согласился заменить Грэма Поттера на посту наставника «синих»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино отказался возглавить лондонский футбольный клуб «Челси».
Как сообщает 90min, руководство «пенсионеров» связалось с Почеттино для того, чтоб предложить ему пост главного тренера команды, однако Маурисио ответил отказом.
По информации источника, причиной отклонения предложения стало то, что Почеттино хочет вернуться к тренерской деятельности только при соответствующих и правильных условиях.
Сейчас наставником «Челси» является Грэм Поттер, однако результаты команды далеко не самые лучшие. «Пенсионеры» находятся на 10-м месте в таблице АПЛ, вылетели с Кубка Англии и Кубка англиской лиги, а также проиграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссии Д».
По имеющийся информации, президент клуба Тодд Боэли доверяет Грэму Поттеру и дает ему время для того, чтоб вернуть доверие фанатов клуба. Но также Поттеру уже ищется замена. Почеттино был одним из кандидатов. Также «Челси» заинтересован в услугах Брендена Роджерса, Луиса Энрике и Зинедина Зидана.
За свою карьеру 50-летний Почеттино возглавлял «Эспаньол», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «ПСЖ». Сейчас у Маурисио нет работы.
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