Капитана Челси выписали из больницы. У него было сотрясение мозга

33-летний испанский защитник Сесар Аспиликуэта, который является капитаном лондонского «Челси», был выписан с больницы.

Дело в том, что в субботу, 18 февраля, состоялся матч 24-го тура АПЛ между «Челси» и «Саутгемптоном» (0:1), во время которого Аспиликуэта получил ногой по голове от игрока «святых» Секу Мары. 33-летний испанец тут же повалился на газон, а к нему подбежали игроки обоих команд и врачи. Аспиликуэте оказывали помощь более 10 минут, после чего его унесли с поля на носилках и в кислородной маске.

К счастью, капитан «синих» пришел в норму и уже был выписан с больницы. У него было сотрясение мозга:

«Медицинская команда клуба внимательно следит за состоянием Сесара, придерживаясь важных протоколов сотрясения мозга, чтобы обеспечить его безопасность. Сегодня Сесар наблюдал за тренировкой, прежде чем начать работать над тем, чтобы вернуться на поле».

В текущем сезоне Сесар провел 26 матчей в футболке «Челси» во всех турнирах. Результативными действиями не отличился.