Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитана Челси выписали из больницы. У него было сотрясение мозга
Англия
21 февраля 2023, 20:30 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:39
202
0

Капитана Челси выписали из больницы. У него было сотрясение мозга

Сесар Аспиликуэта пришел в норму после жуткого удара по голове ногой

21 февраля 2023, 20:30 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:39
202
0
Капитана Челси выписали из больницы. У него было сотрясение мозга
Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Аспиликуэта

33-летний испанский защитник Сесар Аспиликуэта, который является капитаном лондонского «Челси», был выписан с больницы.

Дело в том, что в субботу, 18 февраля, состоялся матч 24-го тура АПЛ между «Челси» и «Саутгемптоном» (0:1), во время которого Аспиликуэта получил ногой по голове от игрока «святых» Секу Мары. 33-летний испанец тут же повалился на газон, а к нему подбежали игроки обоих команд и врачи. Аспиликуэте оказывали помощь более 10 минут, после чего его унесли с поля на носилках и в кислородной маске.

К счастью, капитан «синих» пришел в норму и уже был выписан с больницы. У него было сотрясение мозга:

«Медицинская команда клуба внимательно следит за состоянием Сесара, придерживаясь важных протоколов сотрясения мозга, чтобы обеспечить его безопасность. Сегодня Сесар наблюдал за тренировкой, прежде чем начать работать над тем, чтобы вернуться на поле».

В текущем сезоне Сесар провел 26 матчей в футболке «Челси» во всех турнирах. Результативными действиями не отличился.

По теме:
Виталий МИКОЛЕНКО: «Эвертон не на своем месте в таблице АПЛ»
ЖОРЖИНЬО: «Я не входил в планы Челси»
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
травма Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Сесар Аспиликуэта Челси травма головы Челси - Саутгемптон Секу Мара
Источник ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренера Шахтера уволили в Италии. Он провел всего 2 матча
Футбол | 21 февраля 2023, 01:20 0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренера Шахтера уволили в Италии. Он провел всего 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренера Шахтера уволили в Италии. Он провел всего 2 матча

Давиде Поссанцини покинул пост главного тренера «Брешии»

В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
Футбол | 21 февраля 2023, 03:43 0
В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке

Серхио Рамос забил 130 голов с начала своей карьеры

ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
Футбол | 21.02.2023, 02:17
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
Румынские СМИ назвали зарплату, которую Динамо предлагало Параскиву
Футбол | 21.02.2023, 18:07
Румынские СМИ назвали зарплату, которую Динамо предлагало Параскиву
Румынские СМИ назвали зарплату, которую Динамо предлагало Параскиву
Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом
Футбол | 21.02.2023, 14:10
Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом
Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
20.02.2023, 09:45 10
Футбол
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
20.02.2023, 13:42 8
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
20.02.2023, 08:52 11
Бокс
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
19.02.2023, 16:01 4
Футбол
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
21.02.2023, 14:48 33
Бокс
ЧМ-2023 по биатлону. Эберг одержала победу в женском масс-старте
ЧМ-2023 по биатлону. Эберг одержала победу в женском масс-старте
19.02.2023, 17:25 3
Биатлон
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
21.02.2023, 05:39 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности