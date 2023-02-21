23 февраля на «Ан дер Альтен Ферстерай» пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Унион» (Берлин) встретится с «Аяксом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Унион (Берлин)

Команда просто заставляет все более пристально следить за собой. Еще недавно она была в густой тени Герты - достаточно сказать, что дебютировать в Бундеслиге получилось только пару лет назад. Но уже 2-й год на этом уровне принес право попробовать себя в еврокубках. А сейчас железные - чуть ли не самый стабильный и настойчивый преследователь Баварии. Да, шансы на серебряную салатницу объективно невелики, а вот так и закончить в квартете лучших и получить пропуск в Лигу чемпионов - реально. Насколько при этом Урс Фишер готов отвлекаться на Лигу Европы, тратить силы там? Осенью немцы начинали с 2-х поражений, но потом раскачались и взяли 4 победы кряду, а с ними и 2-е место в группе. В Амстердаме получилось достичь неплохого результата, 0-0. Но он же повторился потом и в Бундеслиге, а ведь был шанс вернуть единоличное лидерство!

Аякс

Клуб изначально понимал, что сезон будет непростым. Да, в Голландии привыкли к уходу футболистов - тут живут с заработка на продаже выращенных звезд. Но уж очень много игроков покинуло состав красно-белых (и не все, кстати, за деньги, хватало и свободных агентов). Главное, что еще и наставник, тен Хаг, перебрался в Манчестер Сити. С его преемником не угадали, и в середине зимы Схройдер уходил на фоне скандалов типа разрыва контракта Дейли Блиндом и рекордной за десятилетия серии без побед в Эредивизии. При Хейтинге, что получает первый такой тренерский опыт, дела сразу наладились - впрочем, аяксиды покуражились с Эксельсиором еще до назначения Джонни. Но все же титул сохранить будет сложно, и тем важнее успех в других турнирах. В Лиге чемпионов снова было только 3-е место и вылет в Лигу Европы. На прошлой неделе, принимая немцев, тоже не блеснули - остались без голов.

Статистика личных встреч

Удивительно, но клубы пересекались разок и раньше, в 2020-м году. Правда, в формате товарищеского матча, с итоговым 2-2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом немцев. Но Аякс опытен и мотивирован - ставим на то, что гости не проиграют с коэффициентом - 1,70 по Parimatch.