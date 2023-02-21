Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона намерена предложить Хави новый контракт
Испания
21 февраля 2023, 19:59 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:08
267
0

Барселона намерена предложить Хави новый контракт

У «блаугране» довольны наставником команды

21 февраля 2023, 19:59 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:08
267
0
Барселона намерена предложить Хави новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Испанская «Барселона» хочет предложить новый контракт действующему наставнику команды Хави.

Директор клуба Матеу Алемани признался, что «никто не представляет «Барселону» без Хави».

Хави, как известно, возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.

Каталонцы в настоящий момент в турнирной таблице чемпионата Испании занимают 1-е место с 59-ю очками после 22-х матчей. «Барселона» опережает на 8 очков мадридский «Реал», который идет вторым.

По теме:
Реал не может договориться с Асенсио. Игрок готов перебраться в Барселону
Ансу ФАТИ: «Мы выйдем на поле со всем энтузиазмом»
ВИДЕО. Гранд стоит на вылет. Валенсия потерпела 5-е поражение подряд
Барселона Хави Ла Лига
Источник Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Стать тренером? Разное может быть»
Футбол | 21 февраля 2023, 12:40 7
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Стать тренером? Разное может быть»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Стать тренером? Разное может быть»

Форвард «Миная» записался на тренерские курсы

Румынские СМИ назвали зарплату, которую Динамо предлагало Параскиву
Футбол | 21 февраля 2023, 18:07 0
Румынские СМИ назвали зарплату, которую Динамо предлагало Параскиву
Румынские СМИ назвали зарплату, которую Динамо предлагало Параскиву

Но форвард «Германштадта» все равно отказал киевскому клубу

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренера Шахтера уволили в Италии. Он провел всего 2 матча
Футбол | 21.02.2023, 01:20
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренера Шахтера уволили в Италии. Он провел всего 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренера Шахтера уволили в Италии. Он провел всего 2 матча
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Теннис | 21.02.2023, 11:29
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
Футбол | 21.02.2023, 05:39
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
20.02.2023, 07:40 14
Футбол
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
20.02.2023, 13:15 32
Теннис
Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой
Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой
20.02.2023, 14:25 6
Теннис
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
20.02.2023, 16:06 21
Футбол
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
20.02.2023, 13:43 15
Теннис
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
21.02.2023, 15:35 62
Футбол
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
21.02.2023, 14:48 36
Бокс
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
21.02.2023, 05:49 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности