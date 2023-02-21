Барселона намерена предложить Хави новый контракт

Испанская «Барселона» хочет предложить новый контракт действующему наставнику команды Хави.

Директор клуба Матеу Алемани признался, что «никто не представляет «Барселону» без Хави».

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Хави, как известно, возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.

Каталонцы в настоящий момент в турнирной таблице чемпионата Испании занимают 1-е место с 59-ю очками после 22-х матчей. «Барселона» опережает на 8 очков мадридский «Реал», который идет вторым.