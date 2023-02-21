ПСЖ может уволить советника по футбольным вопросам

Руководство клуба «ПСЖ» недовольно работой советника по футбольным вопросам Луиша Кампуша и готовится к расставанию с ним.

Среди одной из причин вероятного расставания с менеджером называются его провальные подписания. Речь о переходах в «ПСЖ» Витиньи, Карлоса Солера, Фабиана Руиса и Юго Экитике. В тоже время, Кампушу не удалось пригласить в команд усреди прочего Хакима Зиеша.

Также источник утверждает, что присутствие Кампуша в «ПСЖ» делает невозможным назначение на пост главного тренера команды Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может возглавить безработный экс-капитан сборной Англии.