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Франция
21 февраля 2023, 17:08 | Обновлено 21 февраля 2023, 17:21
887
0

Неожиданный кандидат. ПСЖ может возглавить безработный экс-капитан Англии

На пост в парижской команде претендует Стивен Джеррард

21 февраля 2023, 17:08 | Обновлено 21 февраля 2023, 17:21
887
0
Неожиданный кандидат. ПСЖ может возглавить безработный экс-капитан Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

42-летний английский специалист Стивен Джеррард может сменить Кристофа Галтье во главе парижского «ПСЖ».

Источник утверждает, что руководство клуба из Парижа обратило внимание на бывшего капитана сборной Англии, а также экс-наставника шотландского клуба «Рейнджерс» и английской «Астон Виллы» по причине его ментальной схожести со звездами, которые сейчас входят в состав «ПСЖ». Речь идет о Лионеле Месси, Килиане Мбаппе, Неймаре и других.

В «ПСЖ» уверены, что звездный статус Джеррарда как игрока поможет ему в работе с командой, которая имеет в распоряжении схожий звездный состав.

Напомним, в «ПСЖ» недовольны работой с командой Кристофа Галтье и якобы готовы заменить его на другого специалиста.

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ПСЖ Стивен Джеррард Кристоф Галтье
Источник Goal.com
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