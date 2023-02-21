Неожиданный кандидат. ПСЖ может возглавить безработный экс-капитан Англии

42-летний английский специалист Стивен Джеррард может сменить Кристофа Галтье во главе парижского «ПСЖ».

Источник утверждает, что руководство клуба из Парижа обратило внимание на бывшего капитана сборной Англии, а также экс-наставника шотландского клуба «Рейнджерс» и английской «Астон Виллы» по причине его ментальной схожести со звездами, которые сейчас входят в состав «ПСЖ». Речь идет о Лионеле Месси, Килиане Мбаппе, Неймаре и других.

В «ПСЖ» уверены, что звездный статус Джеррарда как игрока поможет ему в работе с командой, которая имеет в распоряжении схожий звездный состав.

Напомним, в «ПСЖ» недовольны работой с командой Кристофа Галтье и якобы готовы заменить его на другого специалиста.