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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 19:26 | Обновлено 21 февраля 2023, 19:32
780
1

Манчестер Сити с Лейпцигом не помогут три игрока

Гвардиола не выставит оптимальный состав

21 февраля 2023, 19:26 | Обновлено 21 февраля 2023, 19:32
780
1
Манчестер Сити с Лейпцигом не помогут три игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» против «Лейпцига» пропустят полузащитник «горожан» Кевин де Брюйне, а также защитники Джон Стоунс и Эмерик Ляпорт.

Всех их наставник команды Пеп Гвардиола не включил в состав команды на предстоящий поединок.

«Манчестер Сити» и «Лейпциг» выяснят отношения в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 22 февраля, в Германии, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Кевин де Брюйне Джон Стоунс Эмерик Ляпорт РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Манчестер Сити
Источник Sky Sports
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Al1515
Лейпцигу не поможет ничего даже если будет на 5 человек больше 
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