Манчестер Сити с Лейпцигом не помогут три игрока

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» против «Лейпцига» пропустят полузащитник «горожан» Кевин де Брюйне, а также защитники Джон Стоунс и Эмерик Ляпорт.

Всех их наставник команды Пеп Гвардиола не включил в состав команды на предстоящий поединок.

«Манчестер Сити» и «Лейпциг» выяснят отношения в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 22 февраля, в Германии, начало – в 22:00 по киевскому времени.