Лига чемпионов21 февраля 2023, 19:26 | Обновлено 21 февраля 2023, 19:32
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Манчестер Сити с Лейпцигом не помогут три игрока
Гвардиола не выставит оптимальный состав
21 февраля 2023, 19:26 | Обновлено 21 февраля 2023, 19:32
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Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» против «Лейпцига» пропустят полузащитник «горожан» Кевин де Брюйне, а также защитники Джон Стоунс и Эмерик Ляпорт.
Всех их наставник команды Пеп Гвардиола не включил в состав команды на предстоящий поединок.
«Манчестер Сити» и «Лейпциг» выяснят отношения в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 22 февраля, в Германии, начало – в 22:00 по киевскому времени.
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