Андрей КЛИЩУК: «Ждем побед: как наших, так и Украины над рашистами»

Вратарь криворожского «Кривбасса» Андрей Клищук поделился впечатлениями от подписания нового соглашения с клубом, а также дал оценку готовности команды к весенней части сезона.

– Андрей, насколько быстро все происходило? Ведь, знаем, переговоры не такая простая вещь.

– Можно сказать, довольно быстро. Даже не раздумывал. «Кривбасс» – сильный амбициозный клуб, создающий классные условия для работы и развития. Тем более, здесь работает Юрий Вернидуб, высококвалифицированный тренер, с которым очень интересно работать. Поэтому очень рад, что продлил соглашение с «Кривбассом».

– Зимние сборы подходят к завершению. Какого «Кривбасса» нам ждать в весенней части сезона?

– Однозначно сильнее. Все ожидаем новых побед: как наших, так и Украины над рашистами. Настроены радовать криворожских болельщиков хорошей игрой и результатом.

– Если подвести итоги турецкого этапа сбора…

– Хороший плодотворный сбор. Хорошие матчи против сильных соперников. Полагаю, тренеры получили много полезной информации для себя. С нетерпением ждем возобновления чемпионата и первых матчей.