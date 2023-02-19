Украина. Премьер лига19 февраля 2023, 14:15 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с вратарем и форвардом
Клищук и Дебелко оформили новые контракты
19 февраля 2023, 14:15 |
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Клуб УПЛ «Кривбасс» на официальном сайте сообщил о новых контрактах вратаря Андрея Клищука и форварда Романа Дебелко.
Оба игрока продлили соглашения до лета 2024 года.
Клищук в нынешнем сезоне провел два матча, у Дебелко 4 гола в 11-ти матчах УПЛ.
«Кривбасс» первую часть сезона УПЛ завершил на 8-й позиции.
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