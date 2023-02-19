ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с вратарем и форвардом

Клуб УПЛ «Кривбасс» на официальном сайте сообщил о новых контрактах вратаря Андрея Клищука и форварда Романа Дебелко.

Оба игрока продлили соглашения до лета 2024 года.

Клищук в нынешнем сезоне провел два матча, у Дебелко 4 гола в 11-ти матчах УПЛ.

«Кривбасс» первую часть сезона УПЛ завершил на 8-й позиции.