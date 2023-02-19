Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с вратарем и форвардом
Украина. Премьер лига
19 февраля 2023, 14:15 |
386
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с вратарем и форвардом

Клищук и Дебелко оформили новые контракты

19 февраля 2023, 14:15 |
386
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракты с вратарем и форвардом
ФК Кривбасс. Дебелко и Клищук

Клуб УПЛ «Кривбасс» на официальном сайте сообщил о новых контрактах вратаря Андрея Клищука и форварда Романа Дебелко.

Оба игрока продлили соглашения до лета 2024 года.

Клищук в нынешнем сезоне провел два матча, у Дебелко 4 гола в 11-ти матчах УПЛ.

«Кривбасс» первую часть сезона УПЛ завершил на 8-й позиции.

По теме:
Кривбасс не определил сильнейшего в спарринге с чемпионом Латвии
Кривбасс – Петрокуб – 1:2. Неудача Вернидуба. Видео голов и обзор матча
Кривбасс проиграл вице-чемпиону Молдовы на сборе в Турции
Кривбасс Кривой Рог Роман Дебелко Андрей Клищук
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
Футбол | 18 февраля 2023, 15:56 19
Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала
Зинченко классным ударом забил первый гол в составе Арсенала

Украинцу удался мощный удар

Падение Челси продолжается. Саутгемптон увез победу со Стэмфорд Бридж
Футбол | 18 февраля 2023, 19:05 72
Падение Челси продолжается. Саутгемптон увез победу со Стэмфорд Бридж
Падение Челси продолжается. Саутгемптон увез победу со Стэмфорд Бридж

Как и его команда, Михаил Мудрик ничего не смог сделать

«Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси
Футбол | 19.02.2023, 11:47
«Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси
«Не думаю, что проблема во мне». Поттер оценил неудачу Челси
Анхель ДИ МАРИЯ: «Месси должен сыграть на ЧМ-2026, я мечтаю о Копа Америка»
Футбол | 19.02.2023, 13:13
Анхель ДИ МАРИЯ: «Месси должен сыграть на ЧМ-2026, я мечтаю о Копа Америка»
Анхель ДИ МАРИЯ: «Месси должен сыграть на ЧМ-2026, я мечтаю о Копа Америка»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Футбол | 18.02.2023, 21:05
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гол Зинченко, падение Челси, поддержка иранцев, неудачи в биатлоне
Гол Зинченко, падение Челси, поддержка иранцев, неудачи в биатлоне
19.02.2023, 06:00 1
Другие виды
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
ВИДЕО. Иранские фанаты подняли флаг Украины во время игры питерского зенита
18.02.2023, 01:50 5
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
18.02.2023, 14:11 12
Биатлон
Эстафеты на ЧМ по биатлону могут перенести
Эстафеты на ЧМ по биатлону могут перенести
17.02.2023, 20:23
Биатлон
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
18.02.2023, 07:30 28
Футбол
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
Сборная Украины на старте отбора к ЧЕ-2024: ни тренера, ни футболистов
18.02.2023, 09:20 49
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
17.02.2023, 08:00 61
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Эстафеты состоятся в запланированном графике
ЧМ-2023 по биатлону. Эстафеты состоятся в запланированном графике
18.02.2023, 09:37
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности