МЮ рискует остаться без трех игроков на ответный матч с Барселоной

Ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Барселоны» могут пропустить три футболиста «Манчестер Юнайтед».

Вероятнее всего, не смогут попасть в основную обойму команды Эрика тен Хага Гарри Магуайр, Антони Марсьяль и Антони, которые пропускали в минувший уик-энд матч с «Лестером» (3:0) в АПЛ из-за повреждений.

Сообщается, что у Магуайра проблемы с коленом, а Антони и Марсьяль, не играющие с начала февраля, по-прежнему испытывают мышечный дискомфорт.

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится в Англии 23 февраля. В первой встрече на «Камп Ноу» была зафиксирована ничья 2:2.