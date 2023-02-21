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Лига Европы
21 февраля 2023, 18:12 | Обновлено 21 февраля 2023, 18:23
615
0

МЮ рискует остаться без трех игроков на ответный матч с Барселоной

Манкунианцы имеют кадровые потери

21 февраля 2023, 18:12 | Обновлено 21 февраля 2023, 18:23
615
0
МЮ рискует остаться без трех игроков на ответный матч с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Барселоны» могут пропустить три футболиста «Манчестер Юнайтед».

Вероятнее всего, не смогут попасть в основную обойму команды Эрика тен Хага Гарри Магуайр, Антони Марсьяль и Антони, которые пропускали в минувший уик-энд матч с «Лестером» (3:0) в АПЛ из-за повреждений.

Сообщается, что у Магуайра проблемы с коленом, а Антони и Марсьяль, не играющие с начала февраля, по-прежнему испытывают мышечный дискомфорт.

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится в Англии 23 февраля. В первой встрече на «Камп Ноу» была зафиксирована ничья 2:2.

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Барселона Гарри Магуайр Антони Антони Марсьяль травмы
Источник The Athletic
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