Англия21 февраля 2023, 16:40 |
686
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ЖОРЖИНЬО: «Я не входил в планы Челси»
Итальянский хавбек – о своем трансфере в «Арсенал»
21 февраля 2023, 16:40 |
686
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Итальянский полузащитник Жоржиньо рассказал о причинах перехода из «Челси» в «Арсенал» во время январского трансферного окна:
«Я говорил с руководством «Челси». Мне четко дали понять, что я не вхожу в планы клуба. Иногда такое нужно просто принять, всему когда-нибудь приходит конец. Я хотел двигаться дальше в карьере и выбрал «Арсенал», мне понравились их идеи».
Жоржиньо выступал за «Челси» с лета 2018 года.
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