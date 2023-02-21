Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЖОРЖИНЬО: «Я не входил в планы Челси»
Англия
21 февраля 2023, 16:40 |
686
0

ЖОРЖИНЬО: «Я не входил в планы Челси»

Итальянский хавбек – о своем трансфере в «Арсенал»

21 февраля 2023, 16:40 |
686
0
ЖОРЖИНЬО: «Я не входил в планы Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

Итальянский полузащитник Жоржиньо рассказал о причинах перехода из «Челси» в «Арсенал» во время январского трансферного окна:

«Я говорил с руководством «Челси». Мне четко дали понять, что я не вхожу в планы клуба. Иногда такое нужно просто принять, всему когда-нибудь приходит конец. Я хотел двигаться дальше в карьере и выбрал «Арсенал», мне понравились их идеи».

Жоржиньо выступал за «Челси» с лета 2018 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с хавбеком
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
К Мудрику с Поттером или к Клоппу? Ливерпулю предложили Неймара
Жоржиньо Арсенал Лондон Челси
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
Футбол | 21 февраля 2023, 02:17 1
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану

Украинский защитник на прошлой неделе запомнился не только голом, но и милым поступком

Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль
Футбол | 21 февраля 2023, 04:30 0
Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль
Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль

Родель Ричардс выбыл до конца сезона

Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Футбол | 21.02.2023, 06:35
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом
Футбол | 21.02.2023, 14:10
Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом
Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом
Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?
Футбол | 21.02.2023, 04:59
Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?
Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой
Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой
20.02.2023, 14:25 6
Теннис
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
21.02.2023, 05:39 15
Футбол
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
20.02.2023, 16:06 21
Футбол
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
19.02.2023, 17:03 2
Теннис
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
19.02.2023, 20:11 1
Футбол
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
21.02.2023, 11:29 4
Теннис
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
21.02.2023, 05:49 43
Футбол
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
20.02.2023, 09:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности