ЖОРЖИНЬО: «Я не входил в планы Челси»

Итальянский полузащитник Жоржиньо рассказал о причинах перехода из «Челси» в «Арсенал» во время январского трансферного окна:

«Я говорил с руководством «Челси». Мне четко дали понять, что я не вхожу в планы клуба. Иногда такое нужно просто принять, всему когда-нибудь приходит конец. Я хотел двигаться дальше в карьере и выбрал «Арсенал», мне понравились их идеи».

Жоржиньо выступал за «Челси» с лета 2018 года.