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Турция
21 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 21 февраля 2023, 16:18
210
0

Землетрясение в Турции привело к еще одной смерти представителя Хатайспора

Погиб спортивный директор клуба

21 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 21 февраля 2023, 16:18
210
0
Землетрясение в Турции привело к еще одной смерти представителя Хатайспора
Instagram. Танер Савут

Турецкий футбольный клуб «Хатайспор» сообщил о гибели спортивного директора клуба Танера Савута. Его тело было найдено под завалами, которые образовались в результате землетрясения, которое случилось в Турции утром 6 февраля.

Напомним, 18 февраля под завалами было найдено тело 31-летнего нападающего «Хатайспора» Кристиана Атсу, который в свое время также играл за английские клубы «Эвертон» и «Ньюкасл».

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Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
Хатайспор землетрясение
Источник ФК Хатайспор
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