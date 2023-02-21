Землетрясение в Турции привело к еще одной смерти представителя Хатайспора
Погиб спортивный директор клуба
Турецкий футбольный клуб «Хатайспор» сообщил о гибели спортивного директора клуба Танера Савута. Его тело было найдено под завалами, которые образовались в результате землетрясения, которое случилось в Турции утром 6 февраля.
Напомним, 18 февраля под завалами было найдено тело 31-летнего нападающего «Хатайспора» Кристиана Атсу, который в свое время также играл за английские клубы «Эвертон» и «Ньюкасл».
Başımız sağ olsun— Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 21, 2023
Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RSpFjnV0YZ
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