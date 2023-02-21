Землетрясение в Турции привело к еще одной смерти представителя Хатайспора

Турецкий футбольный клуб «Хатайспор» сообщил о гибели спортивного директора клуба Танера Савута. Его тело было найдено под завалами, которые образовались в результате землетрясения, которое случилось в Турции утром 6 февраля.

Напомним, 18 февраля под завалами было найдено тело 31-летнего нападающего «Хатайспора» Кристиана Атсу, который в свое время также играл за английские клубы «Эвертон» и «Ньюкасл».