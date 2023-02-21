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Англия
21 февраля 2023, 15:55 |
473
0

Лидс определился с новым главным тренером

Команду возглавит испанец Хави Грасия

21 февраля 2023, 15:55 |
473
0
Лидс определился с новым главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Грасия

«Лидс» в ближайшее время получит нового главного тренера. По информации инсайдера Фабрицио Романо, команду возглавит 52-летний испанец Хави Грасия.

Сегодня утром он уже прибыл на стадион «Лидса» «Элланд Роуд» для подписания контракта и официальной презентации. Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

Предыдущим местом работы Грасии был «Аль-Садд», который он покинул летом 2022 года. В Англии испанец ранее уже работал с «Уотфордом» в 2018 – 2019 годах.

Предыдущим тренером «Лида» был Джесси Марш. Ранее команду отказался возглавить Маурисио Почеттино.

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Лидс Хави Грасия Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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