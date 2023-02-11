Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ Маурисио Почеттино отказался возглавить «Лидс».

«Павлины» находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Джесси Марша в понедельник.

Руководители английской команды предложили аргентинскому специалисту возглавить «павлинов», но Почеттино отказался.

На данный момент «Лидс» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице английского чемпионата. В 21 матче «павлины» набрали лишь 19 баллов.