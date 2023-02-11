Англия11 февраля 2023, 11:55 | Обновлено 11 февраля 2023, 12:03
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Почеттино отказался возглавить Лидс
«Павлины» находятся в поиске нового главного тренера
11 февраля 2023, 11:55 | Обновлено 11 февраля 2023, 12:03
277
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ Маурисио Почеттино отказался возглавить «Лидс».
«Павлины» находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Джесси Марша в понедельник.
Руководители английской команды предложили аргентинскому специалисту возглавить «павлинов», но Почеттино отказался.
На данный момент «Лидс» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице английского чемпионата. В 21 матче «павлины» набрали лишь 19 баллов.
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