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Англия
11 февраля 2023, 11:55 | Обновлено 11 февраля 2023, 12:03
277
0

Почеттино отказался возглавить Лидс

«Павлины» находятся в поиске нового главного тренера

11 февраля 2023, 11:55 | Обновлено 11 февраля 2023, 12:03
277
0
Почеттино отказался возглавить Лидс
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ Маурисио Почеттино отказался возглавить «Лидс».

«Павлины» находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Джесси Марша в понедельник.

Руководители английской команды предложили аргентинскому специалисту возглавить «павлинов», но Почеттино отказался.

На данный момент «Лидс» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице английского чемпионата. В 21 матче «павлины» набрали лишь 19 баллов.

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Маурисио Почеттино Лидс
Источник Reuters
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