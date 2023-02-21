Верес отменил свой последний спарринг на сборе в Турции

В пятницу, 24 февраля «Верес» должен был провести свой последний спарринг на сборе в Турции – против чемпионов Кыргызстана «Абдыш-Ата».

Однако ровенский клуб сообщил о том, что поединок не состоится. В этот день подопечные Юрия Вирта проведут дополнительную тренировку.

А уже 25 февраля «Верес» вернется в Украину и начнет подготовку непосредственно к первому матчу весенней части УПЛ против «Черноморца» (4 марта).