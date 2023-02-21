Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес отменил свой последний спарринг на сборе в Турции
Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 15:33 |
230
0

Верес отменил свой последний спарринг на сборе в Турции

Матч с «Абдыш-Ата» не состоится

21 февраля 2023, 15:33 |
230
0
Верес отменил свой последний спарринг на сборе в Турции
ФК Верес

В пятницу, 24 февраля «Верес» должен был провести свой последний спарринг на сборе в Турции – против чемпионов Кыргызстана «Абдыш-Ата».

Однако ровенский клуб сообщил о том, что поединок не состоится. В этот день подопечные Юрия Вирта проведут дополнительную тренировку.

А уже 25 февраля «Верес» вернется в Украину и начнет подготовку непосредственно к первому матчу весенней части УПЛ против «Черноморца» (4 марта).

По теме:
Металлист – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист – Абдыш-Ата – 1:3. Одного гола мало. Видео голов и обзор матча
Металлист на сборе в Турции проиграл киргизскому клубу Абдыш-Ата
Верес Ровно контрольные матчи УПЛ Абдыш-Ата
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Футбол | 21 февраля 2023, 05:49 41
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?

Украинец пока что не смог найти свою игру в Лондоне

Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Футбол | 21 февраля 2023, 06:35 62
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин

Блогер Sport.ua – о возможных вариантах продолжения карьеры голкипера «Шахтера» и сборной Украины

Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?
Футбол | 21.02.2023, 04:59
Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?
Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?
Сборная Польши будет бойкотировать ЧМ по боксу из-за допуска россиян
Бокс | 21.02.2023, 11:01
Сборная Польши будет бойкотировать ЧМ по боксу из-за допуска россиян
Сборная Польши будет бойкотировать ЧМ по боксу из-за допуска россиян
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал вратаря Кремня
Футбол | 21.02.2023, 10:20
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал вратаря Кремня
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал вратаря Кремня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
19.02.2023, 20:11 1
Футбол
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
21.02.2023, 05:39 13
Футбол
Кто больше всего удивил на ЧМ-2023? В список вошел Пидручный
Кто больше всего удивил на ЧМ-2023? В список вошел Пидручный
21.02.2023, 07:39 2
Биатлон
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
19.02.2023, 17:03 2
Теннис
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
21.02.2023, 11:29 4
Теннис
Бывший чемпион мира уверен, что Усик может нокаутировать Фьюри
Бывший чемпион мира уверен, что Усик может нокаутировать Фьюри
20.02.2023, 11:55 1
Бокс
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
20.02.2023, 16:06 21
Футбол
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
19.02.2023, 18:26 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности