Украина. Премьер лига21 февраля 2023, 15:33 |
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Верес отменил свой последний спарринг на сборе в Турции
Матч с «Абдыш-Ата» не состоится
21 февраля 2023, 15:33 |
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В пятницу, 24 февраля «Верес» должен был провести свой последний спарринг на сборе в Турции – против чемпионов Кыргызстана «Абдыш-Ата».
Однако ровенский клуб сообщил о том, что поединок не состоится. В этот день подопечные Юрия Вирта проведут дополнительную тренировку.
А уже 25 февраля «Верес» вернется в Украину и начнет подготовку непосредственно к первому матчу весенней части УПЛ против «Черноморца» (4 марта).
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