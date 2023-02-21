Арбитр из Германии обслужит вторую игру между Шахтером и Ренном
Назван рефери ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы
В четверг, 23 февраля, в повторной встрече 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет на выезде с французским «Ренном». Начало игры – в 22:00 по Киеву.
Матч «Ренн» – «Шахтер» рассудит 41-летний немецкий арбитр Тобиас Штилер.
На линиях ему будут помогать соотечественники Кристиан Гиттельманн и Марк Борш. Резервный рефери – Саша Штегеманн. За систему ВАР будут отвечать также немцы Кристиан Дингерт и Беньямин Бранд.
В первой игре, которая состоялась в Варшаве, напомним, со счетом 2:1 победили «горняки».
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