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Лига Европы
21 февраля 2023, 15:14 | Обновлено 21 февраля 2023, 15:16
232
1

Арбитр из Германии обслужит вторую игру между Шахтером и Ренном

Назван рефери ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы

21 февраля 2023, 15:14 | Обновлено 21 февраля 2023, 15:16
232
1
Арбитр из Германии обслужит вторую игру между Шахтером и Ренном
Getty Images/Global Images Ukraine. Тобиас Штилер

В четверг, 23 февраля, в повторной встрече 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет на выезде с французским «Ренном». Начало игры – в 22:00 по Киеву.

Матч «Ренн» – «Шахтер» рассудит 41-летний немецкий арбитр Тобиас Штилер.

На линиях ему будут помогать соотечественники Кристиан Гиттельманн и Марк Борш. Резервный рефери – Саша Штегеманн. За систему ВАР будут отвечать также немцы Кристиан Дингерт и Беньямин Бранд.

В первой игре, которая состоялась в Варшаве, напомним, со счетом 2:1 победили «горняки».

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Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Ренн - Шахтер
Источник УЕФА
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