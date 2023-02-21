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Испания
21 февраля 2023, 14:27 | Обновлено 21 февраля 2023, 14:28
431
0

Дани Алвеса не выпустят из тюрьмы под залог

Бразилец останется под стражей до суда

21 февраля 2023, 14:27 | Обновлено 21 февраля 2023, 14:28
431
0
Дани Алвеса не выпустят из тюрьмы под залог
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Адвокатам Дани Алвеса не удалось добиться освобождения 39-летнего бразильского защитника под залог. Об этом сообщают испанские СМИ.

Суд Барселоны принял решение, что Дани Алвес останется под стражей до судебного заседания, на котором будет оглашен приговор.

Напомним, Дани Алвес обвиняется в изнасиловании девушки в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

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Источник Sport.es
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