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Испания
16 февраля 2023, 15:54 | Обновлено 16 февраля 2023, 15:57
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0

Прокурор просит суд Барселоны не выпускать Дани Алвеса под залог

Есть опасения, что бразилец попытается сбежать из Испании

16 февраля 2023, 15:54 | Обновлено 16 февраля 2023, 15:57
650
0
Прокурор просит суд Барселоны не выпускать Дани Алвеса под залог
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, которого обвиняют в изнасиловании, продолжит находиться под стражей. Прокуратура просит суд Барселоны оставить бразильца под стражей, поскольку имеются достаточные доказательства сексуального преступления, в котором его обвиняют, а также существует большой риск того, что Дани Алвес покинет Испанию.

39-летний Дани Алвес обвиняется в изнасиловании девушки в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Алвеса взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес провел футбольный поединок в тюрьме, который вызвал большой ажиотаж.

Мексиканский «Пумас» расторг контракт с игроком, после того, как он был взят под стражу.

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Дани Алвес
Источник AS
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