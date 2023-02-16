Прокурор просит суд Барселоны не выпускать Дани Алвеса под залог

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, которого обвиняют в изнасиловании, продолжит находиться под стражей. Прокуратура просит суд Барселоны оставить бразильца под стражей, поскольку имеются достаточные доказательства сексуального преступления, в котором его обвиняют, а также существует большой риск того, что Дани Алвес покинет Испанию.

39-летний Дани Алвес обвиняется в изнасиловании девушки в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Алвеса взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес провел футбольный поединок в тюрьме, который вызвал большой ажиотаж.

Мексиканский «Пумас» расторг контракт с игроком, после того, как он был взят под стражу.