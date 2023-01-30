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Испания
30 января 2023, 04:35 |
155
0

Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме

Дани Алвес вызвал ажиотаж в испанской тюрьме

30 января 2023, 04:35 |
155
0
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Легендарный бразильский футболист Дани Алвес провел первый матч в тюрьме.

Алвеса взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы. Футболиста подозревают в изнасиловании.

В четверг, 26 января, Дани провел первый футбольный поединок в испанской тюрьме. Сообщается, что игрок вызвал ажиотаж, ведь все хотели посмотреть на игру многократного победителя Лиги Чемпионов и самого титулованного игрока в мире.

Также, по информации источника, Алвес приобрёл несколько предметов первой необходимости: четыре банки тунца, четыре йогурта, бутылку шампуня, дезодорант и несколько энергетических напитков. Поведение бразильца «образцовое».

Ранее стало известно, кто является сокамерником Алвеса.

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Дани Алвес тюрьма изнасилование суд
Источник La Vanguardia
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