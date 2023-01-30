Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме

Легендарный бразильский футболист Дани Алвес провел первый матч в тюрьме.

Алвеса взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы. Футболиста подозревают в изнасиловании.

В четверг, 26 января, Дани провел первый футбольный поединок в испанской тюрьме. Сообщается, что игрок вызвал ажиотаж, ведь все хотели посмотреть на игру многократного победителя Лиги Чемпионов и самого титулованного игрока в мире.

Также, по информации источника, Алвес приобрёл несколько предметов первой необходимости: четыре банки тунца, четыре йогурта, бутылку шампуня, дезодорант и несколько энергетических напитков. Поведение бразильца «образцовое».

Ранее стало известно, кто является сокамерником Алвеса.