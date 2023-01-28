Сокамерник Дани Алвеса – Коутиньо. Он – бывший охранник Роналдиньо
Мужчина также обвиняется в изнасиловании
Легендарный бразильский футболист Дани Алвес попал в одну камеру с Коутиньо – бывшим телохранителем Роналдиньо.
Коутиньо также обвиняется в изнасиловании. Ему 39 лет.
У Алвеса нет никаких привилегий в тюрьме, он живет как обычный заключенный – в камере площадью 6 квадратных метров. Распорядок – в 8:00 в тюрьме подъем, отбой в 22:00.
Алвеса обвиняют в сексуальных домогательствах. Инцидент произошел 30 декабря прошлого года в одном из ночных клубов Барселоны. 23-летняя девушка, которая и является жертвой, утверждает, что бразилец оскорбил и ударил ее. Затем Алвес якобы изнасиловал женщину.
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