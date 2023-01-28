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  4. Сокамерник Дани Алвеса – Коутиньо. Он – бывший охранник Роналдиньо
Бразилия
28 января 2023, 22:55 |
1099
0

Сокамерник Дани Алвеса – Коутиньо. Он – бывший охранник Роналдиньо

Мужчина также обвиняется в изнасиловании

28 января 2023, 22:55 |
1099
0
Сокамерник Дани Алвеса – Коутиньо. Он – бывший охранник Роналдиньо
Instagram. Дани Алвес

Легендарный бразильский футболист Дани Алвес попал в одну камеру с Коутиньо – бывшим телохранителем Роналдиньо.

Коутиньо также обвиняется в изнасиловании. Ему 39 лет.

У Алвеса нет никаких привилегий в тюрьме, он живет как обычный заключенный – в камере площадью 6 квадратных метров. Распорядок – в 8:00 в тюрьме подъем, отбой в 22:00.

Алвеса обвиняют в сексуальных домогательствах. Инцидент произошел 30 декабря прошлого года в одном из ночных клубов Барселоны. 23-летняя девушка, которая и является жертвой, утверждает, что бразилец оскорбил и ударил ее. Затем Алвес якобы изнасиловал женщину.

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тюрьма Дани Алвес Роналдиньо изнасилование суд
Источник Diario Gol
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