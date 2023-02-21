Лига чемпионов21 февраля 2023, 14:05 |
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Президент Наполи нацелился на победу в Лиге чемпионов
У Аурелио Де Лаурентиса большие амбиции
21 февраля 2023, 14:05 |
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта» заявил, что цель клуба – победа в турнире:
«Скудетто? Я считаю, что гораздо важнее выиграть Лигу чемпионов. Это дает имидж Неаполя как города в мире.
Меня удивляет, что все в восторге от «Наполи», который всегда был конкурентоспособным. Я не говорю, что сильнейшим, а прежде всего честным».
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