Президент Наполи нацелился на победу в Лиге чемпионов

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта» заявил, что цель клуба – победа в турнире:

«Скудетто? Я считаю, что гораздо важнее выиграть Лигу чемпионов. Это дает имидж Неаполя как города в мире.

Меня удивляет, что все в восторге от «Наполи», который всегда был конкурентоспособным. Я не говорю, что сильнейшим, а прежде всего честным».