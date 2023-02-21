Украина. Премьер лига21 февраля 2023, 13:29 | Обновлено 21 февраля 2023, 13:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Демченко покинул Александрию
Полузащитник стал свободным агентом
21 февраля 2023, 13:29 | Обновлено 21 февраля 2023, 13:30
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«Александрия» официально сообщила о прекращении сотрудничества с полузащитником Александром Демченко. Контракт с 27-летним хавбеком расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Демченко выступал за «Александрию» с июля 2021 года. Провел 1 гол в 27 матчах УПЛ и 1 гол в 2 матчах Кубка Украины.
О том, что Демченко покинет «Александрию», сообщалось еще вчера.
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