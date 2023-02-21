ОФИЦИАЛЬНО. Демченко покинул Александрию

«Александрия» официально сообщила о прекращении сотрудничества с полузащитником Александром Демченко. Контракт с 27-летним хавбеком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Демченко выступал за «Александрию» с июля 2021 года. Провел 1 гол в 27 матчах УПЛ и 1 гол в 2 матчах Кубка Украины.

О том, что Демченко покинет «Александрию», сообщалось еще вчера.