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Лига Европы
21 февраля 2023, 12:35 | Обновлено 21 февраля 2023, 12:36
330
0

ВИДЕО. Шахтер показал изнутри, как прошел первый матч с Ренном

Отличная возможность увидеть атмосферу в команде

21 февраля 2023, 12:35 | Обновлено 21 февраля 2023, 12:36
330
0
ВИДЕО. Шахтер показал изнутри, как прошел первый матч с Ренном
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» показал изнутри, как прошел первый матч Лиги Европы УЕФА с «Ренном» в Варшаве.

На видео вы увидите нового игрока, атмосферу в команде, подарки детям, поддержку украинских военных и многое другое.

Отметим, что игра в поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

Ответный матч состоится 23 февраля во Франции. «Шахтер» устроит даже ничья.

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Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Шахтер - Ренн
Источник ФК Шахтер Донецк
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