ВИДЕО. Шахтер показал изнутри, как прошел первый матч с Ренном

Донецкий «Шахтер» показал изнутри, как прошел первый матч Лиги Европы УЕФА с «Ренном» в Варшаве.

На видео вы увидите нового игрока, атмосферу в команде, подарки детям, поддержку украинских военных и многое другое.

Отметим, что игра в поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

Ответный матч состоится 23 февраля во Франции. «Шахтер» устроит даже ничья.