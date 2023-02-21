Лига Европы21 февраля 2023, 12:35 | Обновлено 21 февраля 2023, 12:36
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ВИДЕО. Шахтер показал изнутри, как прошел первый матч с Ренном
Отличная возможность увидеть атмосферу в команде
21 февраля 2023, 12:35 | Обновлено 21 февраля 2023, 12:36
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Донецкий «Шахтер» показал изнутри, как прошел первый матч Лиги Европы УЕФА с «Ренном» в Варшаве.
На видео вы увидите нового игрока, атмосферу в команде, подарки детям, поддержку украинских военных и многое другое.
Отметим, что игра в поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.
Ответный матч состоится 23 февраля во Франции. «Шахтер» устроит даже ничья.
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