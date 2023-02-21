Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Стать тренером? Разное может быть»

Форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал о том, почему принял решение записаться на тренерские курсы:

«Это решение было запланировано давно. Я хочу понять это изнутри, мне это интересно. Хочу научиться чему-то, чего я не знал, будучи футболистом.

Будущее в качестве тренера? Разное может быть. Просто знаете, я всегда объективно смотрю на вещи и не понимаю, когда некоторые люди до получения диплома были одними, а потом резко переобуваются и становятся совсем другими. Я хочу понять почему. Я знаю, что, конечно, не переобуюсь.

Повторюсь, мне интересно: хочу пройти эту школу и понять, правильно ли тренируют некоторые люди. Просто у меня есть опыт работы с топ-тренерами и я знаю, как это должно быть. Теперь мне хочется и научиться, и понять для себя.

Завершаю ли я карьеру игрока? Отвечу так: все скоро все узнают».