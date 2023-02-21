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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Стать тренером? Разное может быть»
Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 12:40 |
263
2

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Стать тренером? Разное может быть»

Форвард «Миная» записался на тренерские курсы

21 февраля 2023, 12:40 |
263
2
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Стать тренером? Разное может быть»
Instagram. Евгений Селезнев

Форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал о том, почему принял решение записаться на тренерские курсы:

«Это решение было запланировано давно. Я хочу понять это изнутри, мне это интересно. Хочу научиться чему-то, чего я не знал, будучи футболистом.

Будущее в качестве тренера? Разное может быть. Просто знаете, я всегда объективно смотрю на вещи и не понимаю, когда некоторые люди до получения диплома были одними, а потом резко переобуваются и становятся совсем другими. Я хочу понять почему. Я знаю, что, конечно, не переобуюсь.

Повторюсь, мне интересно: хочу пройти эту школу и понять, правильно ли тренируют некоторые люди. Просто у меня есть опыт работы с топ-тренерами и я знаю, как это должно быть. Теперь мне хочется и научиться, и понять для себя.

Завершаю ли я карьеру игрока? Отвечу так: все скоро все узнают».

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Источник FanDay
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Умник
Евгений пожалейте наш футбол. 
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olex.mykhailov
Рекорд не побитий! Слава Богу! Женя- не тренерські треба, а кулінарні курси, сім'ю кормити треба
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