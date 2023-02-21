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  4. Баранка заявил, что на зимних сборах сыграно более 30 договорных матчей
Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 12:12 |
1163
1

Баранка заявил, что на зимних сборах сыграно более 30 договорных матчей

Председатель Комитета по этике и честной игре УАФ сделал неожиданное заявление

21 февраля 2023, 12:12 |
1163
1
Баранка заявил, что на зимних сборах сыграно более 30 договорных матчей
УАФ. Франческо Баранка

В Турции и Кипре продолжается подготовка команд из разных стран, которые проводят значительное количество контрольных матчей.

Председатель Комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка заявил, что некоторые из них могут носить договорной характер.

«К сожалению, среди этих матчей есть и такие, которые играют «на контору». По крайней мере, об этом можно говорить, опираясь на мониторинг представителей Украинской ассоциации футбола. На основании этих данных можно говорить в общей сложности более 30 матчей с высокой вероятностью манипуляций.

В таких матчах принимают участие клубы из разных стран. Часто они организуются очень быстро, не анонсируются и проводятся за закрытыми дверями, а единственными зрителями являются агенты (они часто участвуют в схеме манипуляций) и скауты. Последние являются необходимой частью манипуляций, потому что дают возможность делать ставки по всему миру на матчи без какой-либо спортивной ценности. Можно говорить с высокой вероятностью, что в этом году во многих матчах ключом к манипуляциям могли быть арбитры.

Стоит отметить, что в то время как в Украине пытаются сделать все, чтобы защититься от футбольной онкологии, которой являются договорные поединки, российские команды являются активными участниками матчей-призраков и договорных матчей. Показательно, что украинский футболист, дисквалифицированный в Украине за договорные матчи, сейчас ждет очередной дисквалификации потому, что является игроком одной из таких российских команд. Его ФК «Факел» (Воронеж) является участником значительного количества подозрительных матчей. Можем констатировать, что футбольные мошенники из Украины переезжают в россию.

УАФ продолжает борьбу с манипуляциями во время футбольных матчей, пытаясь помочь всем заинтересованным сторонам и ассоциациям других стран. Также УАФ настойчиво борется за блокирование ставок (а значит против договорных матчей) в поединках с участием молодежи или без конкретной ценности. Именно так отмечено в Конвенции Макколина, которую ратифицировала Украина», – сказал Баранка.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Leon LeGa
Неужели кто-то делает ставки и на контрольные матчи?! Что-то не верится...
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