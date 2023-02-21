Защитник Наполи: «Хотим показать свой класс и на европейской арене»

Защитник итальянского «Наполи» Джованни Ди Лоренцо поделился ожиданиями от противостояния с немецким «Айнтрахтом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В чемпионате у нас все хорошо, но это другой турнир. Впереди важный матч для клуба и для болельщиков. Хотим показать свой класс и на европейской арене. Не думаю, что в нашей паре есть фаворит. Нам противостоит сильная команда, которая играет в классный футбол. Мы подготовились по максимуму, и теперь все зависит от нас», - сказал Ди Лоренцо.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Наполи» состоится во вторник, 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.