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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 11:55 |
125
0

Защитник Наполи: «Хотим показать свой класс и на европейской арене»

Джованни Ди Лоренцо – о предстоящем старте в плей-офф Лиги чемпионов

21 февраля 2023, 11:55 |
125
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Защитник Наполи: «Хотим показать свой класс и на европейской арене»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ди Лоренцо

Защитник итальянского «Наполи» Джованни Ди Лоренцо поделился ожиданиями от противостояния с немецким «Айнтрахтом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В чемпионате у нас все хорошо, но это другой турнир. Впереди важный матч для клуба и для болельщиков. Хотим показать свой класс и на европейской арене. Не думаю, что в нашей паре есть фаворит. Нам противостоит сильная команда, которая играет в классный футбол. Мы подготовились по максимуму, и теперь все зависит от нас», - сказал Ди Лоренцо.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Наполи» состоится во вторник, 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Джованни Ди Лоренцо Лига чемпионов Наполи Айнтрахт Франкфурт
Источник УЕФА
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