Алена ОСТАПЕНКО: «Завацкую нельзя назвать легким соперником»

Латвийская теннисистка Алена Остапенко прокомментировала победу над Катариной Завацкой в матче первого круга на турнире в Дубае.

«Думаю, ее нельзя назвать легким соперником. Просто сегодня я не давала ей много шансов. Я играла более агрессивно, отнимала у нее время и заставляла ее играть некомфортно. Думаю, это было ключевым моментом.

Вообще, я стараюсь больше концентрироваться на себе, когда играю против девушек, которых я не очень хорошо знаю. В целом, мне кажется, это был неплохой матч.

Очень хотела подарить своей маме хорошей настроение своей победой, так как у нее сегодня День рождения. Теперь мы можем совсем немного отпраздновать его, потому что, скорее всего, завтра мне нужно будет играть», – сказала Остапенко.

Во втором круге турнира в Дубае Елена Остапенко сыграет против чешской теннисистки Линды Фругвиртовой.