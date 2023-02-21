Алена ОСТАПЕНКО: «Завацкую нельзя назвать легким соперником»
Латвийская теннисистка – о победе над украинкой в Дубае
Латвийская теннисистка Алена Остапенко прокомментировала победу над Катариной Завацкой в матче первого круга на турнире в Дубае.
«Думаю, ее нельзя назвать легким соперником. Просто сегодня я не давала ей много шансов. Я играла более агрессивно, отнимала у нее время и заставляла ее играть некомфортно. Думаю, это было ключевым моментом.
Вообще, я стараюсь больше концентрироваться на себе, когда играю против девушек, которых я не очень хорошо знаю. В целом, мне кажется, это был неплохой матч.
Очень хотела подарить своей маме хорошей настроение своей победой, так как у нее сегодня День рождения. Теперь мы можем совсем немного отпраздновать его, потому что, скорее всего, завтра мне нужно будет играть», – сказала Остапенко.
Во втором круге турнира в Дубае Елена Остапенко сыграет против чешской теннисистки Линды Фругвиртовой.
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