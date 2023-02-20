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WTA
20 февраля 2023, 19:17 | Обновлено 20 февраля 2023, 19:38
495
2

Не смогла удержать ход. Завацкая проиграла Остапенко в Дубае

Украинка проиграла в первом круге основной сетки

20 февраля 2023, 19:17 | Обновлено 20 февраля 2023, 19:38
495
2
Не смогла удержать ход. Завацкая проиграла Остапенко в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№280 WTA) провела матч первого раунда основы турнира WTA 1000 в Дубае. Ей противостояла Алена Остапенко из Латвии (№20 WTA), имевшая 13-й номер посева.

Завацкая после успешной кампании в квалификации не смогла удержать победный ход и в основной сетке. Впрочем, и противостояла ей соперница топ-уровня. Остапенко одержала победу в двух сетах – 6:1, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 16 минут игрового времени.

WTA Дубай. Первый круг

Алена Остапенко (Латвия, 13) – Катарина Завацкая (Украина, Q) – 6:1, 6:4

Во втором круге Остапенко ждет встреча с Линдой Фругвиртовой из Чехии (№52 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Науменко
Цікаво що коментатор на московіі назвав обох тенісісток українським народом. Потрошки доходить.
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0
Александр Ад
Навіть неозброеним оком було помітно,що Олена потужниша.Дуже важко Катарині було протистояти,хоча вона цілком гідно чиніла опір в 2 сетіНу що ж побажаемо успіхів в подальших турнірах
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0
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