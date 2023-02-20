Не смогла удержать ход. Завацкая проиграла Остапенко в Дубае
Украинка проиграла в первом круге основной сетки
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№280 WTA) провела матч первого раунда основы турнира WTA 1000 в Дубае. Ей противостояла Алена Остапенко из Латвии (№20 WTA), имевшая 13-й номер посева.
Завацкая после успешной кампании в квалификации не смогла удержать победный ход и в основной сетке. Впрочем, и противостояла ей соперница топ-уровня. Остапенко одержала победу в двух сетах – 6:1, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 16 минут игрового времени.
WTA Дубай. Первый круг
Алена Остапенко (Латвия, 13) – Катарина Завацкая (Украина, Q) – 6:1, 6:4
Во втором круге Остапенко ждет встреча с Линдой Фругвиртовой из Чехии (№52 WTA).
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