Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтеру по силам пройти в следующий раунд»
Специалист – о перспективах «горняков» в Лиге Европы
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы между французским «Ренном» и донецким «Шахтером».
«Думаю, что это примерно две равные команды. У дончан есть неделя на подготовку к ответной встрече. По матчу с «Шахтером» не могу сказать, что французский клуб уж в очень хорошем тонусе находится. Поэтому шансы на проход в 1/8 финала равные, на мой взгляд.
Дончане выиграли в первом матче. «Ренн» проиграл уже 3 официальных матча кряду, и мы увидели его уязвимые места. Нас всех ждет отличный поединок во Франции через неделю. Конечно же, мы желаем «Шахтеру» пройти в следующий раунд, это ему по силам», - сказал Шелаев.
Матч «Ренн» – «Шахтер» состоится в четверг, 23 февраля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «горняков» со счетом 2:1.
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