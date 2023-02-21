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  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтеру по силам пройти в следующий раунд»
Лига Европы
21 февраля 2023, 11:41 |
96
1

Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтеру по силам пройти в следующий раунд»

Специалист – о перспективах «горняков» в Лиге Европы

21 февраля 2023, 11:41 |
96
1
Олег ШЕЛАЕВ: «Шахтеру по силам пройти в следующий раунд»
ФК Шахтер Донецк

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы между французским «Ренном» и донецким «Шахтером».

«Думаю, что это примерно две равные команды. У дончан есть неделя на подготовку к ответной встрече. По матчу с «Шахтером» не могу сказать, что французский клуб уж в очень хорошем тонусе находится. Поэтому шансы на проход в 1/8 финала равные, на мой взгляд.

Дончане выиграли в первом матче. «Ренн» проиграл уже 3 официальных матча кряду, и мы увидели его уязвимые места. Нас всех ждет отличный поединок во Франции через неделю. Конечно же, мы желаем «Шахтеру» пройти в следующий раунд, это ему по силам», - сказал Шелаев.

Матч «Ренн» – «Шахтер» состоится в четверг, 23 февраля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «горняков» со счетом 2:1.

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Олег Шелаев Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Ренн - Шахтер
Источник Sportarena
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Al1515
Только не с такой игры на бей беги как в первом матче 
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