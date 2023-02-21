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Лига Европы
21 февраля 2023, 11:03 | Обновлено 21 февраля 2023, 11:53
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0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы не можем позволить себе нервничать»

Наставник «Наполи» – о предстоящем матче с «Айнтрахтом»

21 февраля 2023, 11:03 | Обновлено 21 февраля 2023, 11:53
145
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы не можем позволить себе нервничать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от противостояния с немецким «Айнтрахтом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это важный матч, и мы не можем позволить себе нервничать. Мы должны хорошо сыграть и в атаке, и в обороне.

Я очень хорошо знаю своих игроков, знаю, что это за мужчины. Ожидаю, что они справятся с задачей на этот матч. «Айнтрахт» - сильная команда, которая знает свой маневр. Мы осознаем свой потенциал в этом турнире, впрочем, как и «Айнтрахт», - сказал Спаллетти.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Айнтрахтом» и «Наполи» состоится во вторник, 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Наполи Лучано Спаллетти Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов
Источник УЕФА
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