ШЕЛАЕВ: «В первой тайме игроки Шахтера действовали очень организованно»
Специалист – о победе «горняков» над «Ренном»
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над французским «Ренном» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
— Быстрый гол Горняков многое предопределил в этой встрече?
— Конечно. Гол Крыськива – показатель командной игры оранжево-черных. И после того, как счет был открыт, украинские футболисты придерживались своего плана на этот поединок.
— Что отметили в игре «Шахтера»?
— В первой тайме наши футболисты действовали очень организованно. Забили два мяча, хотя и пропустить могли, вспомним обрезку Бондаренко – спас Трубин. Уходить на перерыв при счете 2:0 – одно удовольствие. После перерыва дончане играли больше на контратаках. Хотя и контроль мяча у наших ребят был на хорошем уровне. В целом, мы увидели интересный поединок на этой стадии в Лиге Европы.
— В чем причина пропущенного «Шахтером» мяча?
— В интенсивности игры. Французская команда умело применяла прессинг. Да, гости оставляли нам место для проведения контратак, но их не удалось довести до точного удара.
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