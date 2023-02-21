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  4. ШЕЛАЕВ: «В первой тайме игроки Шахтера действовали очень организованно»
Лига Европы
21 февраля 2023, 10:40 |
195
0

ШЕЛАЕВ: «В первой тайме игроки Шахтера действовали очень организованно»

Специалист – о победе «горняков» над «Ренном»

21 февраля 2023, 10:40 |
195
0
ШЕЛАЕВ: «В первой тайме игроки Шахтера действовали очень организованно»
ФК Шахтер Донецк

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над французским «Ренном» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

— Быстрый гол Горняков многое предопределил в этой встрече?
— Конечно. Гол Крыськива – показатель командной игры оранжево-черных. И после того, как счет был открыт, украинские футболисты придерживались своего плана на этот поединок.

— Что отметили в игре «Шахтера»?
— В первой тайме наши футболисты действовали очень организованно. Забили два мяча, хотя и пропустить могли, вспомним обрезку Бондаренко – спас Трубин. Уходить на перерыв при счете 2:0 – одно удовольствие. После перерыва дончане играли больше на контратаках. Хотя и контроль мяча у наших ребят был на хорошем уровне. В целом, мы увидели интересный поединок на этой стадии в Лиге Европы.

— В чем причина пропущенного «Шахтером» мяча?
— В интенсивности игры. Французская команда умело применяла прессинг. Да, гости оставляли нам место для проведения контратак, но их не удалось довести до точного удара.

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Олег Шелаев Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Шахтер - Ренн
Источник Sportarena
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