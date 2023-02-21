ШЕЛАЕВ: «В первой тайме игроки Шахтера действовали очень организованно»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над французским «Ренном» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

— Быстрый гол Горняков многое предопределил в этой встрече?

— Конечно. Гол Крыськива – показатель командной игры оранжево-черных. И после того, как счет был открыт, украинские футболисты придерживались своего плана на этот поединок.

— Что отметили в игре «Шахтера»?

— В первой тайме наши футболисты действовали очень организованно. Забили два мяча, хотя и пропустить могли, вспомним обрезку Бондаренко – спас Трубин. Уходить на перерыв при счете 2:0 – одно удовольствие. После перерыва дончане играли больше на контратаках. Хотя и контроль мяча у наших ребят был на хорошем уровне. В целом, мы увидели интересный поединок на этой стадии в Лиге Европы.

— В чем причина пропущенного «Шахтером» мяча?

— В интенсивности игры. Французская команда умело применяла прессинг. Да, гости оставляли нам место для проведения контратак, но их не удалось довести до точного удара.