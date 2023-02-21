Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль
Родель Ричардс выбыл до конца сезона
22-летний английский форвард полтавской «Ворсклы» Родель Ричардс, который сейчас находится на просмотре в «Черноморце», получил травму во время матча основной и молодежной команд (6:0) одесситов.
Ричардс в этом поединке даже отметился забитым мячом, однако во время игры получил рецидив повреждения задней поверхности бедра и не сможет играть до конца сезона.
Интересно, что Ричардса в этой встречи заменил тренер «Черноморца» Алексей Антонов на 70-й минуте, который после выхода на поле оформил дубль.
Родель Ричардс является воспитанником лондонского «Тоттенхэма», но за основную команду «шпор» он так и не сыграл.
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