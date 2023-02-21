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Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 04:30 | Обновлено 21 февраля 2023, 05:03
322
0

Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль

Родель Ричардс выбыл до конца сезона

21 февраля 2023, 04:30 | Обновлено 21 февраля 2023, 05:03
322
0
Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль
Getty Images/Global Images Ukraine. Родель Ричардс

22-летний английский форвард полтавской «Ворсклы» Родель Ричардс, который сейчас находится на просмотре в «Черноморце», получил травму во время матча основной и молодежной команд (6:0) одесситов.

Ричардс в этом поединке даже отметился забитым мячом, однако во время игры получил рецидив повреждения задней поверхности бедра и не сможет играть до конца сезона.

Интересно, что Ричардса в этой встречи заменил тренер «Черноморца» Алексей Антонов на 70-й минуте, который после выхода на поле оформил дубль.

Родель Ричардс является воспитанником лондонского «Тоттенхэма», но за основную команду «шпор» он так и не сыграл.

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Родель Ричардс травма Ворскла Полтава Тоттенхэм Черноморец Одесса просмотр игроков Алексей Антонов
Источник ТаТоТаке
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