Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль

22-летний английский форвард полтавской «Ворсклы» Родель Ричардс, который сейчас находится на просмотре в «Черноморце», получил травму во время матча основной и молодежной команд (6:0) одесситов.

Ричардс в этом поединке даже отметился забитым мячом, однако во время игры получил рецидив повреждения задней поверхности бедра и не сможет играть до конца сезона.

Интересно, что Ричардса в этой встречи заменил тренер «Черноморца» Алексей Антонов на 70-й минуте, который после выхода на поле оформил дубль.

Родель Ричардс является воспитанником лондонского «Тоттенхэма», но за основную команду «шпор» он так и не сыграл.