Украина. Премьер лига18 февраля 2023, 14:41 | Обновлено 18 февраля 2023, 15:05
321
0
Воспитанник Тоттенхэма находится на просмотре в Черноморце
Родель Ричардс оказался не нужен «Ворскле»
18 февраля 2023, 14:41 | Обновлено 18 февраля 2023, 15:05
321
0
Воспитанник «Тоттенхэма» Родель Ричардс находится на просмотре в одесском «Черноморце». Об этом сообщает «ТаТоТаке».
22-летний английский форвард примет участие в нескольких контрольных матчах «Черноморца».
В октябре Ричардс подписал 3-летний контракт с «Ворсклой». За полтавчан он провел всего один матч в УПЛ и оказался не нужен главному тренеру команды Виктору Скрипнику.
На данный момент «Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 февраля 2023, 11:22 8
Защитник «Челси» – об украинском вингере
Биатлон | 17 февраля 2023, 20:23 0
Гонки могут не состояться из-за сильного ветра
Футбол | 17.02.2023, 17:36
Футбол | 18.02.2023, 05:55
Футбол | 18.02.2023, 09:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.02.2023, 16:47 11
17.02.2023, 14:11 16
16.02.2023, 14:35 12
17.02.2023, 06:14
17.02.2023, 11:46 22
16.02.2023, 16:25 12
17.02.2023, 08:00 61
17.02.2023, 14:30 7