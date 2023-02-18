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Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 14:41 | Обновлено 18 февраля 2023, 15:05
321
0

Воспитанник Тоттенхэма находится на просмотре в Черноморце

Родель Ричардс оказался не нужен «Ворскле»

18 февраля 2023, 14:41 | Обновлено 18 февраля 2023, 15:05
321
0
Воспитанник Тоттенхэма находится на просмотре в Черноморце
Getty Images/Global Images Ukraine. Родель Ричардс

Воспитанник «Тоттенхэма» Родель Ричардс находится на просмотре в одесском «Черноморце». Об этом сообщает «ТаТоТаке».

22-летний английский форвард примет участие в нескольких контрольных матчах «Черноморца».

В октябре Ричардс подписал 3-летний контракт с «Ворсклой». За полтавчан он провел всего один матч в УПЛ и оказался не нужен главному тренеру команды Виктору Скрипнику.

На данный момент «Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Родель Ричардс Ворскла Полтава Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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