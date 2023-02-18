Воспитанник Тоттенхэма находится на просмотре в Черноморце

Воспитанник «Тоттенхэма» Родель Ричардс находится на просмотре в одесском «Черноморце». Об этом сообщает «ТаТоТаке».

22-летний английский форвард примет участие в нескольких контрольных матчах «Черноморца».

В октябре Ричардс подписал 3-летний контракт с «Ворсклой». За полтавчан он провел всего один матч в УПЛ и оказался не нужен главному тренеру команды Виктору Скрипнику.

На данный момент «Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ.