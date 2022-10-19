В чемпионате Украины впервые сыграл легионер из Англии
Родель Ричардс стал представителем 75-й страны дальнего зарубежья, выступавших в УПЛ
В матче с «Рухом» (0:1) в составе «Ворсклы» дебютировал 22-летний нападающий из Англии Родель Ричардс. Он стал представителем 75-й страны дальнего зарубежья, выступавших в чемпионатах Украины, в том числе 34-й из Старого Света.
Из государств, входящих в УЕФА, пока не делегировали в УПЛ своих игроков только Норвегия, Северная Ирландия, Уэльс, Шотландия, а также футбольные «карлики» - Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино и Фареры.
К слову, в «Ворскле» состоялась премьера легионеров еще 5 стран: Болгарии (Велин Кефалов), Нигерии (Дэниел Нджоку), Камеруна (Патрик Ибанда), Эквадора (Питер Меркадо) и Косово (Ардин Даллку).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи представителей стран большой футбольной пятерки в УПЛ
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Германия
|
12.05.1995
|
Андреас ЗАССЕН
|
Днепр
|
Волынь (г)
|
3:0
|
Испания
|
19.08.2006
|
Даниэль ФЕРНАНДЕС
|
Металлург Д
|
Шахтер (д)
|
0:0
|
Франция
|
29.10.2006
|
Серин ДИОП
|
Сталь А
|
Черноморец (д)
|
2:1
|
Италия
|
27.07.2007
|
Кристиано ЛУКАРЕЛЛИ
|
Шахтер
|
Заря (д)
|
3:0
|
Англия
|
19.10.2022
|
Родель РИЧАРДС
|
Ворскла
|
Рух (д)
|
0:1
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