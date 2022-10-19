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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 22:30 | Обновлено 19 октября 2022, 22:42
1583
0

В чемпионате Украины впервые сыграл легионер из Англии

Родель Ричардс стал представителем 75-й страны дальнего зарубежья, выступавших в УПЛ

19 октября 2022, 22:30 | Обновлено 19 октября 2022, 22:42
1583
0
В чемпионате Украины впервые сыграл легионер из Англии
Твиттер Тоттенхэма. Родель Ричардс

В матче с «Рухом» (0:1) в составе «Ворсклы» дебютировал 22-летний нападающий из Англии Родель Ричардс. Он стал представителем 75-й страны дальнего зарубежья, выступавших в чемпионатах Украины, в том числе 34-й из Старого Света.

Из государств, входящих в УЕФА, пока не делегировали в УПЛ своих игроков только Норвегия, Северная Ирландия, Уэльс, Шотландия, а также футбольные «карлики» - Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино и Фареры.

К слову, в «Ворскле» состоялась премьера легионеров еще 5 стран: Болгарии (Велин Кефалов), Нигерии (Дэниел Нджоку), Камеруна (Патрик Ибанда), Эквадора (Питер Меркадо) и Косово (Ардин Даллку).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей стран большой футбольной пятерки в УПЛ

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Германия

12.05.1995

Андреас ЗАССЕН

Днепр

Волынь (г)

3:0

Испания

19.08.2006

Даниэль ФЕРНАНДЕС

Металлург Д

Шахтер (д)

0:0

Франция

29.10.2006

Серин ДИОП

Сталь А

Черноморец (д)

2:1

Италия

27.07.2007

Кристиано ЛУКАРЕЛЛИ

Шахтер

Заря (д)

3:0

Англия

19.10.2022

Родель РИЧАРДС

Ворскла

Рух (д)

0:1

 

 

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Источник Sport.ua
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