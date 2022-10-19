В чемпионате Украины впервые сыграл легионер из Англии

В матче с «Рухом» (0:1) в составе «Ворсклы» дебютировал 22-летний нападающий из Англии Родель Ричардс. Он стал представителем 75-й страны дальнего зарубежья, выступавших в чемпионатах Украины, в том числе 34-й из Старого Света.

Из государств, входящих в УЕФА, пока не делегировали в УПЛ своих игроков только Норвегия, Северная Ирландия, Уэльс, Шотландия, а также футбольные «карлики» - Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино и Фареры.

К слову, в «Ворскле» состоялась премьера легионеров еще 5 стран: Болгарии (Велин Кефалов), Нигерии (Дэниел Нджоку), Камеруна (Патрик Ибанда), Эквадора (Питер Меркадо) и Косово (Ардин Даллку).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей стран большой футбольной пятерки в УПЛ