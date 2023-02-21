Лига чемпионов21 февраля 2023, 02:39 |
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Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов Айнтрахт – Наполи
Поединок состоится 21 февраля в 22:00 по Киеву
21 февраля 2023, 02:39 |
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21 февраля на «Дойче Банк Парк» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Айнтрахт» (Франкфурт) встретится с «Наполи».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
В 1994-м году клубы пересекались в Кубке УЕФА. Тогда оба раза выиграл «Айнтрахт» при идентичном счете – по 1:0.
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