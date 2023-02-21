ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану

В субботу, 18 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между «Астон Виллой» и «Арсеналом». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «канониров».

В этом матче свой первый гол за «Арсенал» забил украинский защитник Александр Зинченко и дал старт камбеку своей команды.

После игры Зинченко подошел к трибунам и отдал свою футболку мальчику, который специально сделал плакат с просьбой получить сувенир от украинца.

Этот поступок украинца растрогал мальчика, который расплакался от счастья, получив футболку своего кумира.