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  4. ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
Англия
21 февраля 2023, 02:17 |
215
0

ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану

Украинский защитник на прошлой неделе запомнился не только голом, но и милым поступком

21 февраля 2023, 02:17 |
215
0
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 18 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между «Астон Виллой» и «Арсеналом». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «канониров».

В этом матче свой первый гол за «Арсенал» забил украинский защитник Александр Зинченко и дал старт камбеку своей команды.

После игры Зинченко подошел к трибунам и отдал свою футболку мальчику, который специально сделал плакат с просьбой получить сувенир от украинца.

Этот поступок украинца растрогал мальчика, который расплакался от счастья, получив футболку своего кумира.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон видео фанаты болельщики Астон Вилла Астон Вилла - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Арсенал Лондон
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