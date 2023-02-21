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Италия
21 февраля 2023, 01:20 | Обновлено 21 февраля 2023, 01:32
882
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренера Шахтера уволили в Италии. Он провел всего 2 матча

Давиде Поссанцини покинул пост главного тренера «Брешии»

21 февраля 2023, 01:20 | Обновлено 21 февраля 2023, 01:32
882
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренера Шахтера уволили в Италии. Он провел всего 2 матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Поссанцини

Экс-тренер украинского футбольного клуба «Шахтер» Давиде Поссанцини был уволен с поста наставника итальянской «Брешии».

Итальянский специалист покинул клуб после двух матчей. Он возглавил основную команду «Брешии» 7 февраля и проиграл два поединка: «Модене» (0:1) и «Беневенто» (0:1).

С лета минувшего года Поссанцини работал главным тренером молодежной команды «Брешии».

Ранее этот специалист был первым ассистентом Де Дзерби во всех клубах, в которых работал Роберто, однако после начала российско-украинской войны решил уйти из «Шахтера» до того, как аналогичное решение принял его экс-босс.

На текущий момент «Брешия» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии В, находясь в зоне вылета.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, главным тренером команды назначен Даниэле Гастальделло.

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Давиде Поссанцини Брешия чемпионат Италии по футболу Серия B расторжение контракта назначение тренера Шахтер Донецк Даниэле Гастальделло
Источник ФК Брешия
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