ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренера Шахтера уволили в Италии. Он провел всего 2 матча
Давиде Поссанцини покинул пост главного тренера «Брешии»
Экс-тренер украинского футбольного клуба «Шахтер» Давиде Поссанцини был уволен с поста наставника итальянской «Брешии».
Итальянский специалист покинул клуб после двух матчей. Он возглавил основную команду «Брешии» 7 февраля и проиграл два поединка: «Модене» (0:1) и «Беневенто» (0:1).
С лета минувшего года Поссанцини работал главным тренером молодежной команды «Брешии».
Ранее этот специалист был первым ассистентом Де Дзерби во всех клубах, в которых работал Роберто, однако после начала российско-украинской войны решил уйти из «Шахтера» до того, как аналогичное решение принял его экс-босс.
На текущий момент «Брешия» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии В, находясь в зоне вылета.
Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, главным тренером команды назначен Даниэле Гастальделло.
Brescia Calcio comunica l’esonero di Davide Possanzini. A guidare la Prima Squadra sarà Daniele Gastaldello. #BSFC#ForzaBrescia⚪️🔵🦁 pic.twitter.com/Q2x0ITZPIF— Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) February 20, 2023
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